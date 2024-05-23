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Григорий Лепс усомнился, что Пугачева хочет напомнить о себе новой песней

Певец Григорий Лепс заявил, что Пугачеву не забыли

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Григорий Лепс признался в беседе с NEWS.ru, что не слышал новую песню коллеги Аллы Пугачевой «Ложный стыд».

«Надо послушать? Что-то интересное?» — поинтересовался артист.

Лепс также усомнился в том, что Пугачева выпустила новую композицию, чтобы о ней вспомнили. Артист считает, что певицу не забыли.

21 мая Алла Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале новую песню «Ложный стыд». Слова к композиции написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд. Новый трек посвящен романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным.

23 мая певица Катя Лель рассказала, что пока не слышала новую песню Пугачевой. На вопрос журналистки, почему Примадонна решила сейчас выпустить песню, артистка назвала коллегу гениальной женщиной и легендой.

По мнению Лель, Пугачева имеет полное право делать что и когда захочет.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее продюсер раскрыл имя певицы, которая «выстояла» перед Пугачевой.

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