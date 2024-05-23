Перо вымершей птицы продали на аукционе за рекордную сумму

В Новой Зеландии на аукционе продали перо вымершей птицы, пишет издание UPI. Сообщается, что покупатель заплатил за него рекордную сумму.

Как пишут СМИ, проданное перо принадлежало птице гуйя. Она считалась священной у народов маори, а ее перья украшали головные уборы вождей племен и членов их семей. Последнее подтвержденное наблюдение птицы произошло в 1907 году, с тех пор она считается вымершей.

Изначально перо планировали продать за $1800, но в ходе торгов цена постоянно повышалась и дошла до $28 тысяч — это абсолютный рекорд. Организаторы аукциона рады, что этот товар привлек внимание общественности.

«Мы очень рады, что этот редкий объект истории вызвал такой огромный интерес со стороны участников торгов, подчеркивая хрупкость нашей экосистемы и важность заботы о ее фауне», — говорится в заявлении.

Представители аукциона добавили, что проданное перо находится в прекрасном состоянии.

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