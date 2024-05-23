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Тимура Родригеза и Екатерину Кабак заметили на совместном отдыхе в Турции

«СтарХит»: шоумен Тимур Родригез поцеловал Екатерину Кабак на отдыхе в Турции

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкант, телеведущий и шоумен Тимур Родригез и актриса Екатерина Кабак отправились в круиз по городам Турции. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, Родригеза и Кабак заметили на палубе. «СтарХит» опубликовал видео, на котором шоумен целует актрису в щеку. Этот ролик спровоцировал новую череду слухов об их возможном романе.

В ноябре 2023 года шоумен пришел с артисткой на премьеру сериала «Слово пацана», а 27 февраля звезд заметили вместе в кинотеатре «Художественный» на презентации дебютной работы Селин Сон «Прошлые жизни».

В марте 2024-го Родригез уклонился от прямого вопроса комика Павла Воли, состоит ли он в отношениях с артисткой. Шоумен назвал Кабак «блистательной» актрисой и прекрасной музой, которая сделала много для его нового клипа.

11 сентября 2023 года Родригез объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания, как и его экс-супруга. В марте Девочкина заявила об изменах артиста в браке.

Ранее Ольга Орлова высказалась об отношениях с женатым мужчиной.

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