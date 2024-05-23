«На самом деле все прекрасно»: Нюша о разводе с Сивовым

Певица Нюша в интервью PROZvezd призналась, что они с мужем Игорем Сивовым разошлись на хорошей ноте и остались в дружеских отношениях.

«На самом деле, мы с мужем уже давно не вместе, но только недавно нашли в себе силы и, главное, желание, сообщить об этом общественности. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших деток, а они у нас получились просто чудесные! Между нами на самом деле все прекрасно», — подчеркнула Нюша.

По словам артистки, они с супругом поддерживают друг друга и относятся к общим проблемам с взаимопониманием. Нюша подчеркнула, что они с почти бывшим мужем будут стараться ради детей. Исполнительница попросила никого не винить в разводе, но смотреть в будущее и ожидать трансформации в лучшую сторону.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

7 мая Нюша объявила о расставании с Игорем Сивовым.

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