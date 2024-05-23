В МИД РФ прокомментировали содержание коммюнике саммита по Украине в Швейцарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в коммюнике саммита по Украине в Швейцарии содержится девять из десяти пунктов «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, кроме пункта о фиксации окончания боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, у России есть проект итогового коммюнике саммита, который будет предлагаться участникам мероприятия к подписанию.

«Вот что там говорится: «Мы поручаем нашим уполномоченным представителям проработать эти рамки (имеется в виду, мирного урегулирования) в ходе серии тематических конференций и встреч, которые состоятся в ближайшие месяцы. Они будут посвящены следующим темам». И далее перечисляются девять из десяти пунктов так называемой формулы Зеленского», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, в проекте документа не хватает только десятого пункта «формулы Зеленского» — «о фиксации окончания боевых действий в международном договоре». Представитель МИЛ отметила, что таким образом ни о каком изменении подходов организаторов саммита в Швейцарии и о якобы новой повестке речи не идет.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал не строить грандиозных ожиданий от «саммита мира» в Швейцарии.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, недалеко от Люцерна. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в МИД Швейцарии отметили открытость идеи выслать приглашение.

В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Владимир Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал причину нежелания приглашать Россию на саммит мира.