В Кремле начались переговоры Путина и короля Бахрейна

Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в Кремле в узком формате. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече российский лидер заявил, что торговля России и Бахрейна пока носит символический характер, однако наблюдаются хорошие тенденции в развитии торгового сотрудничества между двумя странами.

«В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами», — сказал Путин.

Он добавил, что позиции РФ и Бахрейна близки по многим международным вопросам.

При этом Хамад бен Иса Аль Халифа назвал день встречи с Путиным одним из самых счастливых в своей жизни.

23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин встретится в Кремлевском дворце с королем Бахрейна. По словам пресс-секретаря президента РФ, сначала российский лидер и монарх проведут переговоры в узком составе, потом состоятся переговоры делегаций, а закончится встреча подписанием документов.

Король Бахрейна прилетел в Россию 22 мая по приглашению Путина. Главы государств намерены обсудить состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также поднять актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны планировали обсудить итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошел в Манаме 16 мая.

Ранее Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна.