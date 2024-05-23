В России возродили военно-политический журнал «Политрук»

Главное военно-политическое управление ВС РФ в мае выпустило первый номер журнала «Политрук», предназначенный для военнослужащих и «агитаторов», сейчас в тираж вышли 999 экземпляров. Главный редактор издания Алексей Шорохов рассказал «Газете.Ru», что пока вышел только пилотный номер, тираж журнала будет увеличиваться. По его словам, экземпляры первого номера уже отправили бойцам СВО.

«Конечно, тираж будет увеличиваться. Ведь это — пилотный номер. Военно-политический журнал Вооруженных сил России выходит впервые с начала «девяностых», спустя 33 года после разгрома организационных структур нашей армии после поражения СССР в «холодной войне». Поэтому сейчас собираем отклики на издание с «земли», со всех уровней — от ротного и батальонного до армейского. Журнал уже ушел в войска, и в первую очередь — на фронт», — сказал он.

Шорохов отметил, что ему хотелось бы, чтобы новый «Политрук» мотивировал и помогал бойцам ВС РФ.

«Хотелось бы, чтобы наш журнал не отличался от «сталинского» в самом главном — в результате. Чтобы «Политрук» XXI века также мотивировал и помогал нашим бойцам в тылу и на фронте, как издания ГлавПУРа времен Великой Отечественной войны, продолжал традиции страны-победительницы в битве с фашизмом», — пояснил он.

В разделе «Исторический ликбез» первого номера журнала была опубликована карта Украины разных годов, на которой отмечены разные регионы страны, названные «подарками» царей и генсеков СССР. Шорохов уточнил, что в журнал не стали добавлять карту Киевской Руси, так как это понятие было придумано в XIX веке и закреплено советскими историками.

«Потому что понятие «Киевская Русь» было придумано во второй половине XIX века, как обозначение периода в несколько столетий в истории Древнерусского государства между Новогородской Русью и Владимиро-Суздальской, а закреплено советскими историками в 1944 году, это, как вы называете, «сталинское» определение. Российские либералы, как правило, очень необразованны (собственно, для них Солженицын и придумал термин «образованщина»), поэтому необходимо регулярно напоминать, что Древнерусское государство как союз между славянами и угро-финами возникло в Великом Новгороде при Рюрике (то ли скандинаве, то ли западном славянине), при опекуне его сына князе Олеге — был захвачен Киев, и столица переместилась туда. А уже внук Рюрика — Святослав — перенес столицу Древнерусского государства в Болгарию, в Переяславец на Дунае. Его сын Владимир Красное Солнышко вновь был вынужден выступать из Новгорода и захватывать Киев в междоусобной войне с Ярополком. То же самое пришлось пережить и сыну Владимира Ярославу Мудрому, который во главе группировки «Север» (двигавшейся из Новгорода) освободил Киев от коллективного Запада (поляки, саксонцы), пришедшего на помощь братоубийце и изменнику Святополку. Поэтому даже то, что вы (вслед за сталинскими историками) называете Киевской Русью — постоянной столицы в Киеве не имело, а после татаро-монгольского нашествия и вовсе развалилось на Галицкую, Новгородскую и Владимиро-Суздальскую части некогда единого Древнерусского государства. В которой Киев уже никакой роли до создания УССР не играл», — заключил он.

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