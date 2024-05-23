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На Украине назначили нового судью Конституционного суда

Рада назначила Сергея Резника судьей Конституционного суда Украины

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Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Верховная Рада назначила нового судью Конституционного суда Украины, им стал Сергей Резник. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За назначение Резника проголосовали 276 народных депутатов.

«Парламент назначил судьей Конституционного суда. Резника Сергея Васильевича. Он набрал 276 голосов», — написал Железняк.

Конституционный суд Украины является единственным органом конституционной юрисдикции на Украине, который отвечает за гарантирование верховенства конституции Украины как основного закона государства на всей территории страны. Начал деятельность по новой конституции 18 октября 1996 года.

На прошлой неделе на Украине первым заместителем министра обороны Украины назначили Ивана Гаврилюка. До этого он занимал должность просто заместителя министра обороны страны. Новым заместителем главы офиса президента в вопросах евроинтеграции стал Александр Балануца.

Кроме того, был уволен начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины бригадный генерал Сергей Баранов приказом министра обороны Рустема Умерова.

Ранее генерал ВСУ объяснил, почему Залужный молчит о причинах увольнения.

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