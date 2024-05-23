Прокуратура возбудила дело после пожара под Истрой

В сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Согласно сообщению ведомства, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории РФ.

23 мая стало известно, что в СНТ Снигирь загорелся двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров. В 05:18 по мск возгорание было локализовано, а в 06:18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была доставлена в Красногорскую районную больницу.

До этого сообщалось о пожаре на бумажном складе в мордовском Саранске, площадь которого в определенный момент достигала 1,5 тыс. квадратных метров. С огнем сражались 65 сотрудников МЧС и 16 единиц пожарной техники. Информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.