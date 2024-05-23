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Володин рассказал, кого не коснется прогрессивная налоговая шкала

Володин: прогрессивная налоговая шкала не должна коснуться участников СВО

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по улучшению налоговой системы предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников специальной военной операции. Его слова приводит РИА Новости.

Спикер подчеркнул, что прогрессивная шкала должна быть справедливой, поэтому она не должна касаться участников СВО.

По словам Володина, по итогам парламентских слушаний будут приняты рекомендации по налоговому вопросу, комментарий по участникам СВО можно считать первой рекомендацией.

«При рассмотрении закона, который будете вносить, хотелось бы, чтобы правительство сразу учло предложение Государственной Думы», — добавил Володин.

20 мая глава Минфина Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам уточнил, что предлагаемые меры по введению прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не коснутся подавляющего большинства россиян и затронут исключительно категорию граждан с высокими заработками.

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