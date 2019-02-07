Макрон отказался от выступления с Меркель

<img src="//img.gazeta.ru/files3/139/12138139/AP_18322268898637-pic905-895x505-56704.jpg">

Президент Франции Эммануэль Макрон решил отказаться от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Мюнхене. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, Макрон не намерен присутствовать на конференции по безопасности в Мюнхене.

Реклама

Как отмечается, решение Макрона является «символическим сигналом».

При этом, по словам источников, в настоящее время в отношения Парижа и Берлина наблюдается признаки «затяжного отчуждения».

Ранее сообщалось, что Меркель и Макрон подписали новый договор о сотрудничестве между Францией и ФРГ.