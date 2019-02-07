Макрон отказался от выступления с Меркель
Президент Франции Эммануэль Макрон решил отказаться от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Мюнхене. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
По данным издания, Макрон не намерен присутствовать на конференции по безопасности в Мюнхене.
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Как отмечается, решение Макрона является «символическим сигналом».
При этом, по словам источников, в настоящее время в отношения Парижа и Берлина наблюдается признаки «затяжного отчуждения».
Ранее сообщалось, что Меркель и Макрон подписали новый договор о сотрудничестве между Францией и ФРГ.