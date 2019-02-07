В МИД пообещали отстаивать права на наблюдателей на выборах президента Украины

Россия будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами президента на Украине, передает РИА «Новости».

Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Это нарушение существующих норм международного общения, когда какими-то посторонними решениями препятствуют отправлению нормальных международных функций международных организаций, которые призваны организовывать наблюдение за всеми без исключения выборами», — сказал он.

Верховная рада Украины поддержала законопроект, запрещающий российским представителям быть наблюдателями на выборах украинского президента.