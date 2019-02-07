На Украине прояснили ситуацию с возбуждением дела против спикера Рады

На Украине государственное бюро расследований прокомментировало появившуюся в СМИ информацию об уголовном деле на спикера Рады Андрея Парубия, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

В ведомстве подтвердили, что в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении некоторых должностных лиц аппарата парламенты. По предварительной информации, ряд депутатов получили денежные средства, хотя были обеспечены жильем.

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Подчеркивается, что Парубий не является членом аппарата и не фигурирует в деле.

Ранее сообщалось, что на спикера Рады завели уголовное дело.