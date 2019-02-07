На спикера Рады завели уголовное дело

Источник в правоохранительных органах Украины проинформировал о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам источника, его подозревают в нарушении ст. 365 УК страны. Речь идет о превышении власти и служебных полномочий в ситуации с выплатой компенсаций народным депутатам, имеющим надлежащие жилищные условия.

Ранее Парубий призвал бороться против России с помощью украинского языка.