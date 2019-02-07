Болтон и Климкин обсудили «вмешательство» России в выборы на Украине

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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провели встречу, на которой в том числе обсудили «вмешательство» России в президентские выборы на Украине. Об этом Болтон написал в своем твиттере.

Болтон подчеркнул, что его встреча с Климкиным получилась «продуктивной». По его словам, они обсудили региональную безопасность и «вмешательство» России в президентские выборы. Также Боолтон и Климкин выразили надежду, что выборы на Украине будут «свободными и справедливыми».

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявлял, что на выборах на Украине будут подкупать избирателей.