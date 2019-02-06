«Голодающий народ»: Помпео обратился к Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро позволить США накормить «голодающий народ» Венесуэлы.

«Военные Венесуэлы по приказу Мадуро блокируют помощь грузовиками и контейнерами», — написал Помпео.

По его словам, США пытаются помочь «голодающему народу» Венесуэлы.

Реклама

Он также добавил, что Мадуро обязан позволить доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу.

Ранее сообщалось, что Мадуро прокомментировал возможность новых выборов в Венесуэле.