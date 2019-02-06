«Терпеть дальше нельзя»: Янукович о ситуации на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/37/10429037/upload-IMG_9611-pic905-895x505-57688.jpg">

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что украинцы ни в коем случае не должен голосовать за нынешнюю власть страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские власти привели Украину «на грань катастрофы».

Он также добавил, что подобное «терпеть дальше нельзя».

Реклама

Янукович подчеркнул, что Киев привел Украину к войне, обнищанию народа и падению экономики.

Ранее сообщалось, что Янукович назвал «узаконенным терроризмом» ситуацию на Украине.

«Газета.Ru» следит за пресс-конференцией в режиме «онлайн».