«Призыв к единству от агента вражды»: NYT о послании Трампа

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Несмотря на эксцентричный политический стиль, президент США Дональд Трамп произнес совсем обычную речь в ежегодном послании к конгрессу, пишет в редакционной колонке The New York Times.

Как и в прошлом году, в своем втором послании «О положении в стране» Трамп выступил со стандартным списком широких политических целей — многие из них амбициозны, некоторые пользуются двухпартийной поддержкой и немногие, вероятно, выйдут за рамки теории, пишет NYT.

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«Успокаивающее» послание Трампа полностью противоречило суровой реальности его правления, отмечает газета.

Трамп должен был обратиться ко всей нации, а не только к своим избирателям, однако у него не получилось выполнить эту задачу, пишет газета.

Если слова Трампа — лишь пустой звук, то его действия по-прежнему имеют огромное значение. На фоне раскола американского правительства и беспокойства народа, остается надежда, что Трамп еще сможет что-то сделать для своих сограждан, заключает издание.