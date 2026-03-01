В Иране назвали цель удара в Дубае

Целью ракетного удара Ирана в Дубае стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

«Штаб-квартира ЦРУ в Дубае подверглась ракетному удару со стороны Ирана», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В результате в Исламской Республике были атакованы многие города. Также сообщалось о жертвах среди гражданского населения. По данным ЦАХАЛ, удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля.

В ответ иранские войска выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в столице Бахрейна взрывы прогремели у центра обслуживания ВМС США.