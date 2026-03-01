Размер шрифта
Стали известны главные страны-спонсоры украинского бюджета

РИА Новости: основным донорами Украины стали страны ЕС и США
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние четыре года основными донорами украинского бюджета стали страны ЕС, США и Международный валютный фонд. Об этом пишет РИА Новости.

С февраля 2022 года страны Евросоюза перечислили Украине $88,9 млрд, а США за последние годы потратили на прямую поддержку украинского бюджета $30,2 млрд.

Тройку лидеров среди основных украинских доноров замкнул Международный валютный фонд с финансированием на $13,4 млрд.

До этого сообщалось, что Варшава с февраля 2022 года выделила более €4 млрд на военно-техническую помощь Киеву.

За несколько дней до этого правительство Швеции приняло решение о выделении гуманитарной помощи Украине в размере $25,31 млн. Отмечается, что Швеция представляет «пакет мер, который защитит устойчивость Украины и даст проблеск надежды наиболее уязвимым слоям населения».

Ранее в Европе заявили, что не нуждаются в услугах Украины по защите от России.

 
