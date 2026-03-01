Размер шрифта
В России вступил в силу запрет на иностранные слова на вывесках

В России вступил в силу запрет на использование иностранных названий на вывесках
В России с 1 марта вступил в силу закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве», ограничивающий использование иностранных слов на вывесках. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, теперь вывески, указатели и таблички должны быть написаны на русском языке. Также требование распространяется на названия объектов капитального строительства и жилых комплексов.

Помимо этого, документ устанавливает новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и не являющейся рекламой. Так, слова на иностранном языке без перевода на русский можно использовать, если они являются частью зарегистрированных товарных знаков или знаков обслуживания.

В феврале глава юридического департамента Kokoc Group Дарья Балич рассказала, что новые ограничения к использованию иностранных слов в публичном пространстве в первую очередь затронут всю информацию для потребителей, в том числе вывески, сайты и навигацию. При этом ранее зарегистрированные бренды менять не потребуется, отметила эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали о новых законах, которые изменят жизнь россиян с марта.

 
