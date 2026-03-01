В США назвали предполагаемое число погибших при ударах членов руководства Ирана

CBS: в США полагают, что при ударах погибли около 40 членов руководства Ирана

Власти США считают, что в результате ударов по территории Ирана погибли около 40 членов руководства республики. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в Пентагоне и американском разведывательном сообществе.

«Президент Трамп заявил, что в результате удара погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По имеющимся данным, министр обороны Ирана Амир Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Пакпур также погибли», — говорится в материале.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В результате в Исламской Республике были атакованы многие города. Также сообщалось о жертвах среди гражданского населения. По данным ЦАХАЛ, удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля

В ответ иранские войска выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Иране пообещали ответить за гибель верховного лидера.