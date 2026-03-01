Израиль начал новую волну ударов по Ирану

ЦАХАЛ: армия Израиля начала новую серию ударов по объектам в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую волну ударов по объектам, расположенным на территории Ирана. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по системам баллистических ракет и системам противовоздушной обороны, принадлежащим иранскому террористическому режиму», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее хуситы поддержали Иран на фоне ударов США и Израиля и приготовились ко всему.