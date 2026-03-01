Иран подтвердил гибель Хаменеи. В стране объявлен траур, КСИР обещает наступление

Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля. Объявлены 40 дней общенационального траура и семь выходных. КСИР заявил о начале «самой мощной наступательной операции» в истории страны и пообещал «жесткий, решительный и заставляющий пожалеть» ответ.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. О его смерти сообщили иранские государственные и проправительственные агентства. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь выходных дней.

О гибели Хаменеи сообщили иранские проправительственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars. Агентство Mehr написало, что верховный лидер «был убит в совместной атаке преступной Америки и сионистского режима утром понедельника, девятого числа месяца эсфанд» Датировка по иранскому календарю. Месяц эсфанд — последний месяц иранского (солнечного хиджрийского) календаря, который используется в Исламской Республике Иран в официальных документах и государственных сообщениях. Девятое число месяца эсфанд соответствует 28 февраля по григорианскому календарю. . Fars сообщило, что Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции.

В заявлении, опубликованном IRNA, говорится, что произошедшее «никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира и шиитства».

По данным Mehr, после подтверждения гибели верховного лидера жители Тегерана начали спонтанно двигаться от мечетей к Тегеранскому университету и площади Энкалаб.

Иран обещает «жесткий и решительный» ответ

После подтверждения гибели Хаменеи иранские власти выступили с заявлением, в котором пообещали о «жестком, решительном и заставляющем пожалеть» ответе. Корпус стражей исламской революции заявил, что вооруженные силы и «народный басидж» Народное ополчение «Басидж» является полувоенной организацией добровольцев, члены которой осуществляют надзор за соблюдением закона и религиозных норм. Ополчение входит в состав КСИР. продолжат путь своего лидера и будут противостоять «внутренним и внешним заговорам».

Позднее пресс-служба КСИР объявила о начале «самой мощной наступательной операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран». Как сообщает агентство ISNA, в заявлении говорится, что операция начнется «через несколько мгновений» и будет направлена «против оккупированных территорий и баз американских террористов».

С заявлением выступил также и генеральный штаб ВС Ирана.

«Мы заставим пожалеть США при поддержке и силе доблестного народа, и путь этого мудрого и могущественного лидера мы продолжим до последней капли крови, не сдаваясь врагам», — говорится в заявлении.

Удары по резиденции и руководству

США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по целям в Иране. Reuters и Financial Times сообщали о взрывах в Тегеране и атаках по объектам, связанным с высшим руководством и военной инфраструктурой страны.

Телекомпания CBS со ссылкой на источники в Пентагоне и американском разведсообществе сообщила, что в результате ударов могли погибнуть около 40 представителей руководства исламской республики. По данным CBS, неясно, находились ли погибшие в одном месте или в разных локациях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что удары наносились по ключевым целям, связанным с иранским руководством и военной инфраструктурой. Накануне он также заявил, что Тель-Авив выбрал резиденцию Хаменеи в качестве цели и она была разрушена. В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что, по имеющейся у него информации, аятолла жив.

Атаки вышли за пределы Ирана

Обмен ударами затронул не только территорию Ирана и Израиля, но и страны Персидского залива. В международном аэропорту Дубая пострадали четыре человека. Власти также сообщали о перехвате беспилотника, обломки которого вызвали ограниченное возгорание на фасаде отеля Бурдж-аль-Араб, пожар был быстро потушен. Также власти сообщали о пожаре в порту Джебель-Али. В аэропорту Заид в Абу-Даби погиб один человек и еще семеро получили ранения после инцидента на фоне атак. Власти заявляли, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Министерство обороны ОАЭ сообщало, что с начала атак силы ПВО перехватили 137 ракет и 209 беспилотников, запущенных с территории Ирана.

По Катару, по данным минобороны страны, были выпущены 65 баллистических ракет и 12 дронов. Большинство целей, как утверждает ведомство, перехвачены, восемь человек получили травмы.

МВД Бахрейна сообщало о материальном ущербе в международном аэропорту после удара беспилотника, погибших нет. В государственном медцентре сообщали о поступлении нескольких пострадавших.