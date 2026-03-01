Группировка войск «Север» уничтожила 30 пунктов управления БПЛА ВСУ

Группировка «Север» за сутки уничтожила 140 беспилотников и 30 пунктов БПЛА ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» за сутки уничтожили 140 беспилотников и 30 пунктов управления украинскими беспилотниками. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых, пишет ТАСС.

«Выявлены и уничтожены 30 пунктов управления БПЛА, 140 БПЛА самолетного типа, 31 тяжелый боевой квадрокоптер R18, 4 станции спутниковой связи Starlink, 8 антенн связи», — сообщил он.

Также российские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов и два склада «материальных средств противника».

До этого расчеты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» уничтожили пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области. В результате удара была нарушена система управления беспилотными средствами противника на данном участке, что снизило его возможности по ведению разведки и нанесению ударов.

Сообщалось также, что военнослужащие «Востока» уничтожили четыре станции связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками.

Ранее в Красноармейске нашли пункт управления дронами элитного отряда ВСУ.