В Израиле заявили о перехвате трех беспилотников, запущенных из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных с территории Ирана. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале.

«Были перехвачены два беспилотных летательных аппарата, запущенных из Ирана в направлении северного Израиля. Кроме того, был перехвачен беспилотный летательный аппарат, запущенный из Ирана в направлении южного Израиля», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что дроны перехватили на фоне предупреждения о проникновении авиации в воздушное пространство Израиля.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее хуситы поддержали Иран на фоне ударов США и Израиля и приготовились ко всему.