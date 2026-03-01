Размер шрифта
Юрист объяснил, в каких случаях идти в суд из-за «прослушивания» умной колонки

Юрист Печников: обжаловать именно «прослушивание» умной колонки никак нельзя
Shutterstock/Gorodenkoff

При установке «умных» телевизоров или колонок дома вы подписываете пользовательское соглашение, которое содержит в себе согласие на сбор данных о себе. И если колонка или телевизор вас «прослушивают», то обжаловать это никак нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба Вячеслав Печников.

Все дело в том, что для выполнения всех функций, которые нужны пользователю (и для которых в принципе люди покупают «умные» колонки или телевизоры) требуется постоянно «слушать» происходящее вокруг себя. Юрист подчеркивает, что именно для этого разрешение сбора данных, в том числе и прослушки, включено в лицензионные соглашения таких устройств.

«Соглашаясь на «присутствие» дома подобных гаджетов и подписывая все соглашения для использования, вы должны понимать, что в дальнейшем обжаловать это будет нельзя никаким образом, поскольку все действия устройств будут считаться законными», — объяснил он.

Однако в случае, если ваши разговоры будут записаны, отправлены куда-либо или опубликованы, то это уже будет считаться нарушением неприкосновенности частной жизни и нарушением Конституции РФ, статьи 23, которая гарантирует право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, и статьи 24, которая запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия, поясняет Печников.

«Поэтому, если только у вас есть доказательства неправомерных действий нарушения лицензионного соглашения со стороны умных гаджетов, вы можете обратиться в суд», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили о рисках систем «умного дома» для электросети.

 
