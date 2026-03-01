В КСИР объявили о начале «самой ожесточенной» операции после гибели Хаменеи

Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранской армии) объявила в Telegram-канале о начале «самой ожесточенной» наступательной операции в истории Вооруженных сил Ирана после гибели верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи.

«Самая жестокая наступательная операция в истории вооруженных сил Исламской Республики Иран начнется в любой момент в направлении оккупированных территорий и американских террористических баз», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о гибели «одного из самых злых людей в истории» — Али Хаменеи. При этом агентство Tasnim утверждало, что верховный лидер продолжает руководить боевыми действиями из оперативного штаба.

Позже в Иране подтвердили гибель верховного лидера страны. В связи с произошедшим в Иране объявлен 40-дневный траур. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Иране пообещали ответить за гибель верховного лидера.