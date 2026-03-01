Трамп уверен, что теперь с Ираном будет проще договориться

Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что договориться с Ираном «стало легче, чем день назад», после того как американская армия нанесла удары по исламской республике. Его слова приводит CBS.

«Теперь это гораздо легче, чем день назад, очевидно», — сказал он.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость».

Ночью 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о гибели «одного из самых злых людей в истории» — Али Хаменеи. При этом агентство Tasnim утверждало, что верховный лидер продолжает руководить боевыми действиями из оперативного штаба.

Позже в Иране подтвердили гибель верховного лидера страны Али Хаменеи. В связи с этим в стране был объявлен 40-дневный траур.

Агентство Fars также сообщало, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погибли дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера страны Али Хаменеи.

Ранее Трамп объяснил, от чего зависят сроки операции против Ирана.