В России запретили онлайн-сервисам автоматически списывать деньги с отвязанных карт

Закон о запрете автоматически списывать деньги с отвязанных карт вступил в силу

В России вступил в силу закон о запрете онлайн-сервисам автоматически списывать средства граждан с отвязанных банковских карт. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей». Согласно документу, мера затронет сервисы, которые регулярно снимают деньги с банковских карт, эмитированных в России. Так, после удаления карты из личного кабинета платформа потеряет возможность списывать с нее средства.

Также, как следует из документа, сервисы обязаны предусмотреть возможность приема отказа пользователя от использования сохраненных банковских реквизитов. При этом услуга должна предоставляться, в том числе, в электронной форме, говорится в законе.

В феврале старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова сообщила, что хотя эти изменения защитят от автоматических списаний, все-таки пользователю нужно будет самому отслеживать активные подписки — на нем по-прежнему лежит часть ответственности. То есть во избежание потери средств отписаться от сервиса все-таки нужно — после этого уже списания будут недопустимы, объяснила эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали о новых законах, которые изменят жизнь россиян с марта.