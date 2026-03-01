В Катаре заявили о роста числа пострадавших после начала атак Ирана

МВД: число пострадавших в Катаре с начала атак Ирана выросло до 16

Число пострадавших в Катаре после начала атак со стороны Ирана выросло до 16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на катарское министерство внутренних дел.

«Было зафиксировано восемь новых пострадавших. Общее число пострадавших с начала атак достигло 16», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В результате в Исламской Республике были атакованы многие города. Также сообщалось о жертвах среди гражданского населения. По данным ЦАХАЛ, удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля

В ответ иранские войска выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Лондоне прошла акция против ударов США и Израиля по Ирану.