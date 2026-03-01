В Иране подтвердили гибель Хаменеи

В Иране подтвердили гибель верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство ISNA.

«Мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. Верховный лидер Исламской революции Ирана был убит», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в стране объявлен 40-дневный траур в связи с гибелью Хаменеи.

До этого агентство Fars сообщало, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погибли дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера страны Али Хаменеи.

Ночью 1 марта президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social заявил о гибели «одного из самых злых людей в истории» — верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом агентство Tasnim утверждало, что верховный лидер продолжает руководить боевыми действиями из оперативного штаба.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Трамп объяснил, от чего зависят сроки операции против Ирана.