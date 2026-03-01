The Telegraph: сотни человек вышли на акцию в Лондоне против ударов по Ирану

В Лондоне прошла акция против ударов США и Израиля по Ирану, в которой приняли участие сотни человек. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Сотни прорежимных активистов собрались на площади парламента, чтобы осудить бомбардировки Тегерана и других иранских целей», — говорится в материале.

Участники акции держали в руках плакаты с требованием остановить боевые действия, а также таблички с изображением верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кроме того, манифестанты скандировали «да здравствует сопротивление» и «да здравствует Иран».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее постпред США при ООН назвал законными удары по Ирану.