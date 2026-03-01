Размер шрифта
В Израиле более ста человек пострадали в результате иранских ударов

CNN: один человек погиб, 121 пострадал в Израиле в результате иранских ударов
Itai Ron/Reuters

Один человек погиб, еще 121 пострадал в Израиле в результате иранских ударов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на службу скорой помощи Израиля.

«Один человек был убит, еще 121 пострадал в результате ударов по стране (Израилю - ред.) в субботу», — говорится в сообщении.

Двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, остальные — легкой.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил атаку «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи сообщил, что Иран считает, что США и Израиль объявили ему войну, это не ограниченная операция. Тегеран начал наносить ответные удары по базам Израиля и США на Ближнем Востоке. Багаи отметил, что ВС Ирана делают все возможное, чтобы защитить страну.

Ране генсек ООН осудил удары США и Израиля по Ирану.

 
