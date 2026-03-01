В Иране объявили 40-дневный траур после гибели Хаменеи

Власти Ирана объявили 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом сообщает ISNA.

«Госдепартамент объявил 40 дней траура», — говорится в сообщении.

Хаменеи погиб в своей резиденции утром 28 февраля, сообщило иранское гостелевидение.

До этого агентство Fars сообщало, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погибли дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера страны Али Хаменеи. На тот момент о гибели самого верховного еще не было известно.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

