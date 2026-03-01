В Крыму отменили беспилотную опасность

На территории Крыма отменена беспилотная опасность. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Экстренная информация: отбой беспилотной опасности в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Предупреждение было отменено спустя более часа после объявления.

Несколькими часами ранее в Пензенской и Воронежской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за оповещениями. При этом в Пензенской области временно ограничили работу мобильного интернета.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.