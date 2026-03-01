Размер шрифта
Ростовская область подверглась атаке БПЛА

Губернатор Слюсарь: в Кашарском районе уничтожили беспилотник
Над Кашарским районом Ростовской области уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над двумя регионами за шесть часов. По данным ведомства, 13 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и три дрона — над Курской областью.

В этот же день на нефтеперерабатывающем заводе в Каневском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работали экстренные и специальные службы.

Ранее обломки беспилотника ВСУ упали в частном секторе Краснодара.

 
