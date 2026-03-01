Россиян призвали соблюдать меры предосторожности в Катаре

Посольство России в Катаре в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке призвало россиян соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщил МИД России в Telegram-канале.

«Важно при этом воздерживаться от распространения непроверенной информации, панических слухов и домыслов. Гражданам России, прибывшим в Катар в качестве туристов, настоятельно рекомендуем поддерживать плотный контакт со своим туроператором и администрацией отеля», — говорится в сообщении.

Также россиянам рекомендовали следить за официальными сообщениями властей Катара и строго ими руководствоваться. Помимо этого, гражданам РФ следует отслеживать СМС-оповещения мобильных операторов, отметили в посольстве.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В результате в Исламской Республике были атакованы многие города. Также сообщалось о жертвах среди гражданского населения. По данным ЦАХАЛ, удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля

В ответ иранские войска выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Катаре заявили о роста числа пострадавших после начала атак Ирана.