Fars узнало о гибели четверых родственников аятоллы Хаменеи

В результате ударов США и Израиля по Ирану погибли дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом со ссылкой на источники в доме аятоллы сообщает агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

Ночью 1 марта президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social заявил о гибели «одного из самых злых людей в истории» — верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом агентство Tasnim утверждало, что верховный лидер продолжает руководить боевыми действиями из оперативного штаба.

По опубликованным накануне спутниковым снимкам, резиденция верховного лидера в Тегеране была полностью разрушена в результате атак.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее постпред России при ООН заявил, что Иран вновь получил «нож в спину».