Психолог объяснил, как жить с ипотекой без тревоги и выгорания

Психолог Немченко: планировать нужно не только бюджет, но и настрой на ипотеку

Для 80% россиян главный источник стресса — страх пропустить платеж по кредиту или ипотеке. Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин и психолог клиники Атрибут Екатерина Немченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, как сохранить финансовое благополучие и психологическое здоровье, имея регулярную финансовую нагрузку в виде ипотеки.

Овечкин в первую очередь рекомендует пересмотреть свое отношение к ипотеке, воспринимая ее как финансовый инструмент.

«Все-таки ипотека — это инвестиция в стабильное будущее, но брать кредит нужно, только если ежемесячный платеж не превысит 40–50% дохода. Это сохраняет баланс для других нужд и помогает избежать перегрузки, что позволяет жить комфортно, не жертвуя отпуском или хобби», — объяснил он.

Психолог Немченко в свою очередь отмечает, что ипотека порой становится проблемой не столько из-за платежа, сколько из-за катастрофических интерпретаций.

«Я в ловушке на 30+ лет», «Если что-то случится на работе, все рухнет», «Теперь никакой свободы до конца жизни», «Это никогда не закончится» — такие мысли далеки от реальности и говорят о когнитивных искажениях, которые только усиливают тревогу и ощущение безысходности. Чтобы справиться с этой ловушкой, важно отделить факты от интерпретаций. Например, то, что у вас есть долгосрочное финансовое обязательство, — факт, но то, что вы теперь не свободны навсегда, — лишь интерпретация. Задайте себе вопросы: есть ли доказательства, что навсегда? Какие реальные риски, а какие чисто гипотетические? Что находится в зоне моего контроля, а что нет? Ипотека действительно ограничивает траты и часть дохода, но важно помнить, что она не определяет вашу личность и всю вашу жизнь», — посоветовала она.

Овечкин отмечает, что сохранить спокойствие и хорошую кредитную историю поможет грамотное планирование бюджета, которое начинается с финансовой подушки.

«Она должна включать 3–6 месяцев расходов, чтобы подстраховать вас в случае нестабильности. После того, как подушка сформирована, можно подумать о кредите и дальнейших платежах. Если в бюджете около 40-50% уходит на оплату ипотеки, остальные средства распределяются так: около 30% на бытовые нужды и 10–20% на непредвиденные расходы. Пользуйтесь принципом «сначала заплати себе», то есть переводите платеж по ипотеке на отдельный счет сразу после получения зарплаты — как обязательный взнос, который вы считаете приоритетным и не тратите на другие цели», — посоветовал он.

«Планировать нужно не только бюджет, но и ваш настрой на ипотеку, — объясняет психолог Немченко. — Частой ошибкой может быть попытка жить в режиме спринта: резко сократить все расходы, отказаться от отдыха и радостей жизни, постоянно перерабатывать. Это повышает риск выгорания. А для выплат нам нужна устойчивость. Хорошо работает и прицельное планирование, которое помогает снизить тревогу и внести определенность».

Немченко поделилась практическими рекомендациями для психологического спокойствия:

— планируйте бюджет с учетом всех аспектов жизни, а не выживания на минимуме;

— оставляйте место/деньги для радости и восстановления, даже если уровень «роскошный максимум» сейчас все же пришлось ограничить;

— воспринимайте ипотеку как долгий процесс с этапами и шагами, а не как 30 лет беспрерывного напряжения;

— фокус контроля: можно составить план действий, который усилит ощущение влияния: страховка, план Б, регулярный пересмотр бюджета и категорий трат.

По словам Овечкина, чтобы снизить финансовую нагрузку, важно также использовать досрочное погашение ипотеки и ее рефинансирование.

«Можно сократить срок кредита, ежемесячного платежа, а также полностью закрыть ипотеку досрочно. Во всех случаях заемщик вносит сумму большую, чем ежемесячный платеж, и просит либо сократить срок кредита, либо ежемесячный платеж. Более выгодно, конечно, сокращать срок кредита, так уменьшается и переплата. Однако сокращение платежа поможет снизить финансовую нагрузку на заемщика здесь и сейчас», — объяснил он.

Он также советует рассмотреть рефинансирование.

«Рефинансирование представляет собой оформление нового ипотечного кредита для погашения предыдущего на более выгодных условиях. Оно доступно большинству заемщиков при отсутствии просрочек, подтвержденном доходе и официальном трудоустройстве, хотя банки обычно требуют минимум 3–6 месяцев с момента выдачи старой ипотеки. При выборе кредитора стоит сравнивать не только процентную ставку, но и стоимость страхования имущества, жизни и здоровья. Даже снижение ставки на 1% в самом начале кредита при долгосрочном займе существенно уменьшит ежемесячный платеж и общие затраты на проценты, а процедуру можно повторять неограниченное число раз», — заключил Овечкин.

«Эмоциональный упадок от ипотеки вполне возможен, особенно когда платежи совпадают с рождением ребенка, сменой работы или экономической нестабильностью. Мозг воспринимает обязательство как угрозу, включает туннельное зрение, фокусируясь только на долге, это приводит к потере свободы и выгоранию», — объясняет психолог Немченко.

Она поделилась эффективными методами самопомощи.

«Самокритика усиливает тревогу без стратегии. Возвращайтесь к ценностям: поддерживайте другие сферы для удовлетворенности и сил на платежи. Опишите сценарии ипотеки — худший, лучший, наиболее вероятный. Это выводит мозг из худшего варианта к реалистичному. Не сокращайте приятное — планируйте минимум одно действие в день для удовольствия (музыка, хобби, развлечения, вкусная еда), чтобы поддерживать психику. Признайте: не все контролируемо, даже с ипотекой. Выделите зоны влияния и стратегии там», — рассказала она.

«Психика адаптируется: через какое-то время платеж становится фоном. Ваша жизнь не останавливается: вы все еще можете строить карьеру и семью, радоваться мелочам и заниматься хобби. Помните, что это закончится: даже 30 лет — это не «навсегда». Устойчивость строится на балансе между ответственностью и заботой о себе, вы бежите марафон, а на нем всегда есть точки отдыха и питания для того, чтобы спортсмены добежали эту дистанцию», — подытожила Немченко.

