Прокуратура Нью-Йорка решила допросить топ-менеджеров компании Трампа

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В Нью-Йорке прокуратура Манхэттена собирается вызвать на допрос некоторых топ-менеджеров строительной империи Trump Organization, которой владеет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

По словам источников, ведомство уже направило ряду менеджеров соответствующие запросы. О чем именно прокуроры хотят с ними поговорить, не уточняется, однако отмечается, что американский лидер и люди из его окружения обеспокоены расследованием, которым занимается прокуратура.

Ранее генпрокуроры от штата Мэриленд и округа Колумбия решили обратиться в суд для того, чтобы получить от компании Trump Organization документы о бизнесе американского президента.