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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о том, что стране не нужно признание результатов президентских выборов со стороны России. Об этом пишет RT.

По его словам, у киевских властей наблюдается «раздвоение личности».

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«С одной стороны, они на всех углах кричат о том, что идут семимильными шагами в сторону европейской цивилизации, а с другой — нарушают все международные нормы и правила, в том числе, избирательные», — отметил Водолацкий.

Он добавил, что этот случай доказывает, что в Киеве существует особая «ниша», в которую ее поставили «кураторы».

Ранее на Украине заявили, что им не нужно признание выборов Россией.