Мадуро прокомментировал возможность новых выборов в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, возможно ли проведение новых выборов в Венесуэле. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что у страны в этом «дефицита», подчеркнув, что проблема в оппозиции.

«Мы провели 25 выборов за 20 лет. За последние 18 месяцев провели 6 выборов. Выборы в 2018 году были выдвинуты по просьбе оппозиции», — сказал Мадуро.

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Венесуэльский лидер добавил, что ближайшие (парламентские) выборы состоятся в 2020 году.

26 января Франция, Германия, Испания и Великобритания заявили, что если в течение восьми дней не будет объявлено о новых выборах, они признают президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хауна Гуайдо.

Ранее сообщалось, что Мадуро назвал два варианта будущего Гуайдо.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.