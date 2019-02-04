Чиновницу мэрии Саратова задержали за превышение полномочий

Правоохранители задержали председателя комитета по управлению имуществом саратовской мэрии Елену Салееву по уголовному делу о превышении полномочий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную прокуратуру.

Представители ведомства отметили, что Салеева стала вторым фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

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Обвинители считают, что чиновница вместе с начальником отдела муниципального контроля комитета по имуществу саратовской мэрии получила миллионы рублей взятками за выдачу документации для строительства многоквартирных домов на муниципальном участке в Заводском районе города.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время Салеева находится в отпуске.

В прошлом году министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что что прожиточного минимума достаточно для «минимальных физиологических потребностей».