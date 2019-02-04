Еще три страны ЕС признали Гуайдо

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Германия, Дания и Нидерланды признали главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, передает РИА «Новости».

По словам главы внешнеполитического ведомства Нидерландов Стефа Блока, отведенные для созыва демократических выборов восемь дней закончились.

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«Что касается Гуайдо, до вчерашнего дня не было объявлено президентских выборов. Поэтому теперь Гуайдо — тот человек, от которого мы ожидаем, что он как можно скорее инициирует процесс выборов», — сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Ранее страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.