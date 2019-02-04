Axios: на чтение газет, ТВ и звонки Трамп потратил 300 часов рабочего времени

Расписание президента США Дональда Трампа в течение трех месяцев с момента промежуточных выборов в ноябре 2018 года опубликовало интернет-издание Axios.

С начала ноября Трамп провел 297 часов в неструктурированном графике с 8 до 11 часов утра. Это составляет около 60% рабочего времени Трампа за три месяца.

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Графе под названием «исполнительное время» регулярно отводилось несколько часов. Согласно расписанию в этот промежуток времени Трамп должен был находиться в Овальном кабинете. Однако по словам шести источников издания, президент США в эти часы не находится в Овальном кабинете. Обычно Трамп просыпается раньше шести утра.

Вместо этого американский лидер проводит утро в собственной резиденции, смотрит телевизор, читает газеты и звонит помощникам, членам конгресса, друзьям, должностным лицам администрации и советникам для обсуждения новостей.

После этого времени одна из первых встреч Трампа — это брифинг разведки или 30-минутная встреча с главой аппарата Белого дома. Они начинаются обычно около 11 или 11.30 утра, говорится в материале.