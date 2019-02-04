Защита отца сенатора Арашукова обжаловала арест
Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева проинформировала о том, что защита Рауля Арашукова, отца задержанного на прошлой неделе сенатора Рауфа Арашукова, обжаловала его арест. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в суд поступила и была зарегистрирована апелляционная жалоба.
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По словам Царевой, законность ареста сенатора Арашукова будет проверена во время судебного заседания 7 февраля.
Ранее защита обжаловала арест сенатора Арашукова.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.