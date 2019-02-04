Защита отца сенатора Арашукова обжаловала арест

<img src="//img.gazeta.ru/files3/741/12151741/8339-pic905-895x505-99982.jpg">

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева проинформировала о том, что защита Рауля Арашукова, отца задержанного на прошлой неделе сенатора Рауфа Арашукова, обжаловала его арест. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в суд поступила и была зарегистрирована апелляционная жалоба.

Реклама

По словам Царевой, законность ареста сенатора Арашукова будет проверена во время судебного заседания 7 февраля.

Ранее защита обжаловала арест сенатора Арашукова.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.