Гуайдо поблагодарил президента Колумбии за поддержку

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в твиттере поблагодарил президента Колумбии Ивану Дуке за поддержку.

«Мы ценим стремление Колумбии направить немедленную поддержку, в которой нуждаются венесуэльцы», — написал Гуайдо.

По его словам, речь идет о создании пунктов гуманитарной помощи для Венесуэлы.

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Он также добавил, что Венесуэла и Колумбия являются «братскими странами».

Ранее сообщалось, что Колумбия планирует помочь «освобождению» Венесуэлы.