В Кремле назвали партнеров России в Венесуэле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что партнерами России в Венесуэле являются президент Николас Мадуро и его правительство, в то время как Москва не признает венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо легитимным временным главой государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дело в том, что господин Гуайдо является спикером парламента, он для нас не является главой государства, мы не признаем этот его статус, и главой государства является господин Мадуро, который является и правительство которого являются собственно нашими партнерами в Венесуэле», — сказал Песков.

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Ранее Гуайдо ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы в случае смены правительства.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.