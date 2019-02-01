«Воры в законе»: в Госдуме оценили политику США в отношении КНДР
Депутат российской Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев сравнил американскую политику в отношении Корейского полуострова с действиями «воров в законе», передает РИА «Новости».
По его мнению, Вашингтон не умеет вести диалог на международной площадке.
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«Они [американцы] везде видят свои национальные интересы, они плевать хотели на интересы корейцев, вопросы их объединения, их не это интересует», — отметил Тайсаев.
Депутат считает, что американцы ведут политику «путем ультиматумов и угроз», а Россия предпочитает делать все для сближения Северной и Южной Кореи.
Ранее Тайсаев связал слова Гройсмана про импорт газа с борьбой за голоса националистов.